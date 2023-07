Fed: Jetzt kommt es auf die Daten an

Die hat Fed am 26. Juli die Zinssätze um 25 Basispunkte (BP) auf 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben, um die noch immer zu hohe Inflation zu bekämpfen. In seiner Rede wies Powell darauf hin, dass künftige geldpolitische Entscheidungen nun voll und ganz von der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten abhängen werden.

Die Änderungen an der Erklärung waren minimal, so dass sich die Marktteilnehmer auf die Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell konzentrieren konnten. Obwohl er unmissverständlich betonte, dass die Inflation nach wie vor unannehmbar hoch sei, vermied er jegliche Erwähnung einer möglichen weiteren Zinserhöhung, die gemäss den wirtschaftlichen Prognosen im Juni für den Herbst in Aussicht gestellt wurde. Powells Mitteilung legt nahe, dass die US-Notenbank die Geldpolitik vorerst unverändert lassen wird, sofern sich die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen ausserhalb des Agrarsektors und die Kerninflation (ohne Berücksichtigung von Lebensmitteln und Energie) bis zum Sommer moderat entwickeln.

Unser Basisszenario geht nach wie vor davon aus, dass die US-Wirtschaft Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres in eine milde Rezession eintreten wird - genug, um die Arbeitslosenquote steigen zu lassen und die Inflation nachhaltig auf das Zielniveau zurückzuführen. Diese Erwartung, zusammen mit der sich abkühlenden Inflation in der zweiten Jahreshälfte, deutet darauf hin, dass sich die Zinserhöhung im Juli als die letzte in diesem Zyklus herausstellen könnte. Sollten sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt jedoch weiterhin als widerstandsfähig erweisen, wird sich die Inflation wahrscheinlich deutlich über dem Zielwert einpendeln und eine restriktivere Politik erforderlich machen."

Preisdruck lässt kurzfristig nach

Die Inflationsaussichten in den USA verbessern sich - zumindest vorerst. Nach einer Seitwärtsbewegung in der ersten Jahreshälfte 2023 könnte die Teuerung in der zweiten Jahreshälfte rasch nachlassen, da die pandemiebedingten Preisverzerrungen sich dem Ende zuneigen oder sich sogar ins Gegenteil verkehren. Zu den wichtigsten Faktoren gehören:

• Ein offensichtliches Ende der durch fiskalische Anreize verursachten Anpassungen des Preisniveaus. Nachdem ein anfänglicher Schock die reale Geldmenge M2 um 20 Prozent über ihren historischen Trend hinaus erhöhte, haben die höhere Inflation und eine gewisse Normalisierung der Fed-Bilanz den realen Wert des Geldes wieder in Richtung des historischen Trends gebracht. (Für weitere Details darüber, wie schuldenfinanzierte Fiskalpolitik zur Inflation beitragen kann, finden Sie in unserem aktuellen Viewpoint).

• Eine deutliche Normalisierung der Angebotsbeschränkungen, die die nachfragebedingte Inflation durch die Fiskalpolitik verschärft hatten. Die Inflation aufgrund gestiegener Inputpreise ist spürbar gesunken. Zum Beispiel sind die Preise für Stahl sowie Grosshandelspreise für Gebrauchtwagen rückläufig. Auch die Spotfrachtraten, insbesondere auf den Routen zwischen China und der US-Westküste, haben sich normalisiert. China exportiert auch wieder Deflation.

• Die Inflation bei den Mieten lässt nach. Sowohl bei neuen Mietverträgen als auch bei Verlängerungsverträgen deutet die Datenlage auf eine Verlangsamung hin. Die letzten drei Berichte zur Entwicklung des Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, CPI) in den USA unterstreichen diese Trends. (In diesem Blogbeitrag finden Sie unsere Analyse der jüngsten CPI-Daten).

In Anbetracht dieser jüngsten Trends erscheint die jüngste Medianprognose der Fed (Stand Juni) für den PCE-Kernpreisindex von 3,9 Prozent im Jahr 2023 überhöht. Der PCE-Kernpreisindex (PCE = Personal Consumer Expenditures) misst die Preisentwicklung für einen festen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen, ohne Nahrungsmittel und Energie.

Für eine Siegesmeldung ist es noch zu früh

Trotz der verbesserten Inflationsaussichten bleiben wir skeptisch hinsichtlich einer "weichen Landung" der Wirtschaft, bei der die Inflation nachhaltig auf das Zielniveau zurückkehrt, ohne dass gleichzeitig die Arbeitslosenquote steigt und eine darauffolgende Rezession droht. Die anhaltend hohe Nominallohninflation deutet darauf hin, dass ohne eine Rezession im Jahr 2024 eine erneute Zunahme der Kerninflation zu erwarten ist. Dieses Szenario will die Fed unbedingt vermeiden.

US-Arbeitsmarkt weiterhin stark

Obwohl die Reallohninflation in jüngster Zeit ins Positive gedreht hat, folgt dies auf ein Jahr oder mehr mit nur geringen Anpassungen bei den Nominallöhnen. Unserer Ansicht nach haben die Reallöhne noch Nachholbedarf. Die angespannte Arbeitsmarktlage könnte es den Arbeitnehmern ermöglichen, zusätzliche Lohnerhöhungen auszuhandeln, was mit der jüngsten Zunahme der Streiks in Einklang steht. Der US-Arbeitsmarkt, der in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eine starke Dynamik aufwies, muss sich abschwächen, bevor ein Sieg über die Inflation verkündet werden kann.

Fazit: Rezession weiterhin wahrscheinlich

Unser Basisszenario geht weiterhin davon aus, dass die US-Wirtschaft Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres in eine milde Rezession eintreten wird. Dies dürfte ausreichen, um die Arbeitslosigkeit anzukurbeln und die Inflation nachhaltig auf den Zielwert zurückzuführen, was die Zuversicht der Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation stärkt. Unsere Erwartungen hinsichtlich einer Rezession und einer sich abkühlenden Inflation in der zweiten Jahreshälfte bedeuten, dass sich die Zinserhöhung im Juli sehr wohl als die letzte in diesem Zyklus herausstellen könnte. Sollten sich die Wirtschaft - und der Arbeitsmarkt - jedoch weiterhin als widerstandsfähig erweisen, wird die Inflation wahrscheinlich eine restriktivere Geldpolitik erforderlich machen.

von Tiffany Wilding, US-Ökonomin, und Allison Boxer, Ökonomin, PIMCO