EZB-Vorschau: Geldpolitische Handlungsspielräume

Dieser sieht vor, zu dem Vor-Pandemie-Niveau von unbefristeten Nettokäufen in Höhe von 20 Mrd. Euro pro Monat zurückzukehren. Die EZB hat bestätigt, dass sie die Nettokäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallprogramms (PEPP) Ende März 2022 einstellen wird. Um einen "Klippeneffekt" zu vermeiden, hat die EZB im Rahmen des regulären APP eine monatliche Nettoankaufsrate von 40 Mrd. Euro im zweiten Quartal und 30 Mrd. Euro im dritten Quartal vorgesehen. Ab dem vierten Quartal 2022 plante der EZB-Rat, die Nettovermögenswertkäufe im Rahmen des APP so lange wie nötig bei monatlich 20 Mrd. Euro zu halten - was im Wesentlichen der geldpolitischen Ausrichtung von vor der Pandemie entspricht.

Die Inflationsentwicklung lag nach der Dezember-Sitzung deutlich über den Erwartungen. Die neuen makroökonomischen Expertenprognosen im März werden sicherlich von höheren Inflationszahlen als im Dezember ausgehen. Zudem wurde der Zeitplan für die März-Prognosen überarbeitet, um den Auswirkungen der jüngsten geopolitischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Damit wird auch der im Februar veröffentlichte "Inflation-Flash" in die Prognosen einfliessen.

Im Dezember ging die EZB von einer Inflationsrate von 3,2 Prozent für 2022 und von 1,8 Prozent für 2023 und 2024 aus. Der Wert für 2022 wird sicherlich deutlich nach oben korrigiert werden; der Wert für 2023 könnte leicht über zwei Prozent liegen und die Projektion für 2024 dürfte weitgehend unverändert bleiben. Die Kerninflation wird am Ende des Prognosehorizonts wahrscheinlich unter zwei Prozent bleiben; die Aufwärtsrisiken für die Inflationsaussichten bleiben weiterhin bestehen.

Aufgrund der gestiegenen geopolitischen Risiken wird die EZB auch ihre Wachstumsprognosen deutlich nach unten korrigieren. Zudem wird sie die Risiken für die Wirtschaftsaussichten vermutlich eher abwärtsgerichtet als weitgehend ausgewogen einschätzen. Wir gehen davon aus, dass die EZB weiterhin offen ist, die Nettovermögenswertkäufe früher als im Dezember geplant zu beenden, sobald die aktuelle Krise abgeklungen ist. Wir erwarten jedoch nicht, dass die EZB auf der März-Sitzung offiziell ein festes Enddatum oder wesentliche Änderungen an ihrem APP ankündigt.

Um geldpolitische Handlungsspielräume wiederzuerlangen, könnte die EZB beschliessen, das Wort "in Kürze" aus ihren APP-Prognosen zu streichen, um die quasi-automatische zeitliche Verknüpfung zwischen den beiden Instrumenten aufzuheben. Handlungsspielräume bedeuten in diesem Fall, dass das Anheben der Leitzinsen nach dem Ende der Nettovermögenswertkäufe mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte - sofern gerechtfertigt. Die EZB könnte auch den Verweis auf niedrigere Leitzinsen in ihren Zinsleitlinien aufheben, obgleich dies etwas später eintreten dürfte, wenn die EZB einer Zinserhöhung näherkommt.

Mittelfristig wird die EZB sicherlich anstreben, Nettovermögenswertkäufe zu beenden und zu einem Leitzins von Null zurückzukehren, ohne jedoch darüber hinausgehende Ziele zu verfolgen. Längerfristig besteht nach wie vor grosse Unsicherheit darüber, wo der neutrale Leitzins für den Euroraum liegen könnte. Doch alles zwischen null und einem Prozent scheint im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen angemessen.

Von Konstantin Veit, Portfoliomanager bei PIMCO