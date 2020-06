EZB und andere Zentralbanken fahren Dollar-Tender etwas zurück

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) und andere grosse Zentralbanken fahren in Abstimmung mit der US-Notenbank die Frequenz ihrer siebentägigen Refinanzierungsgeschäfte in US-Dollar auf drei Mal wöchentlich zurück. Grund ist nach Angaben der EZB die Verbesserung bei den Finanzierungsbedingungen für US-Dollar. Bisher hatten EZB, Bank of Japan, Bank of England und Schweizerische Nationalbank diese Geschäfte täglich angeboten.

Sie hatten damit auf die coronabedingt erhöhte Nachfrage nach Dollar reagiert, die zu einem Ausverkauf an den US-Finanzmärkten beigetragen hatte. Die Änderung tritt am 1. Juni in Kraft. Dollar-Tender mit 84-tägiger Laufzeit werden weiterhin wöchentlich begeben.

