EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten steigen leicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind leicht gestiegen und liegen weiterhin über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für September hervorgeht, rechneten diese damit, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 5,1 (August: 5,0) Prozent steigen würden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation unverändert bei 3,0 (3,0) Prozent.

Die EZB selbst hatte im September prognostiziert, dass die Inflation 2024 im Jahresmittel 2,3 Prozent betragen würde. Die regelmässig von ihr befragten Professional Forecasters hatten im Oktober 2,4 Prozent prognostiziert. Eine eigene Prognose für 2025, die den oben genannten Dreijahreshorizont abdecken würde, veröffentlicht die EZB mit ihren Dezember-Projektionen.

Die Verbraucher rechneten zudem damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten nur noch um 0,6 (1,0) Prozent steigen würden. Am stärksten war der Rückgang bei älteren Befragten (55 bis 70 Jahre) und bei Haushalten mit einem Einkommen um oder knapp unter dem Median. Die Einschätzung des nominalen Ausgabenwachstums in den vergangenen zwölf Monaten sank leicht auf 5,7 Prozent.

Die Erwartungen für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten blieben unverändert bei 4,5 Prozent. Die Erwartungen in den verschiedenen Einkommensgruppen blieben weitgehend gleich, wobei jüngere Befragte (18 bis 34 Jahre) weiterhin niedrigere Erwartungen in Bezug auf die nominalen Ausgaben hatten als ältere Befragte.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten deutlicher als zuletzt erwartet eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,4 (1,7) Prozent. Die Erwartung für die Arbeitslosenquote stieg auf 12,2 (11,9) Prozent.

Deutlicher verändert haben sich die Erwartungen für Wohnen und Kreditzugang. Die Verbraucher rechnen damit, dass der Preisanstieg für ihr Haus in den nächsten zwölf Monaten bei 3,4 Prozent bleiben würde. Die Erwartungen für die Hypothekenzinsen in den nächsten zwölf Monaten stiegen indes auf 4,5 Prozent, 1,2 Prozentpunkte höher als Anfang 2022. Während sich der von den Verbrauchern wahrgenommene Zugang zu Krediten in den vergangenen zwölf Monaten erneut verschärfte, gingen ihre Erwartungen für den Zugang zu Krediten in den nächsten zwölf Monaten leicht zurück.

