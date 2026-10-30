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Professional Forecasters 30.10.2026 09:59:59

EZB: Inflationserwartungen der Ökonomen steigen merklich

EZB: Inflationserwartungen der Ökonomen steigen merklich

Die regelmässig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation im Euroraum für 2026 und 2027 angehoben und erwarten für 2027 und 2028 auch eine höhere Kerninflation.

Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2026 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 3,0 (Juli-Umfrage: 2,7) Prozent. Für 2027 und 2028 werden Raten von 2,6 (2,2) und 2,0 (2,0) Prozent erwartet.

Die Kerninflationsprognosen liegen jetzt bei 2,4 (2,4), 2,5 (2,2) und 2,2 (2,1) Prozent. Langfristig werden sowohl die Inflation als auch die Kerninflation bei 2,0 (2,0) Prozent gesehen.

Für 2026 bis 2028 erwarten die Ökonomen nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,0 (0,6), 1,3 (1,2) und 1,3 (1,3) Prozent. Auch langfristig wird das Wachstum jetzt bei 1,3 (1,2) Prozent gesehen.

Von Hans Bentzien

DOW JONES

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