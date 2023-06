EZB-Bericht: Unternehmensgewinne sind gestiegen - dürften fallen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Unternehmensgewinne im Euroraum sind in den vergangenen Quartalen laut einem von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Bericht stark gestiegen und haben "einen sichtbaren Beitrag zum inländischen Preisdruck" geleistet. EZB-Ökonomin Elke Hahn äussert in dem Bericht zugleich die Erwartung, dass die Gewinne in nächster Zeit aufgrund steigender Lohnstückkosten wieder fallen werden. Die Frage, ob und in welchem Masse der starke Anstieg der Verbraucherpreise von höheren Unternehmengewinnen ausgelöst wurde, hat in jüngster Zeit viele Kommentatoren beschäftigt.

Laut dem Bericht gab es ein starkes Wachstum nicht nur bei dem weit gefassten Indikator der Stückgewinne auf der Grundlage der Bruttobetriebsergebnisse und des Selbständigeneinkommens, sondern auch bei enger definierten Gewinnindikatoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die enger mit den Unternehmensgewinnen verbunden sind.

Zum Thema "Gierflation" heisst es in dem Bericht diplomatisch: "Wenn man den Anstieg der Vorleistungskosten berücksichtigt, ist das Bild einer dynamischen Entwicklung der Stückgewinne und steigender Inflation mit den weitgehend unveränderten Aufschlägen und Bruttogewinnspannen vereinbar, die sich in den Unternehmensrechnungen zeigen", schreibt sie.

Hahn rechnet zudem damit, dass die Unternehmen ihre Gewinne in nächster Zeit nicht auf dem aktuellen Niveau halten können: Der Abbau der aufgestauten pandemiebedingten Nachfrage, die Lockerung von Angebotsengpässen und die EZB-Zinserhöhungen werden nach ihrer Einschätzung dazu führen, dass die Unternehmen den starken Lohnanstieg und den daraus resultierenden Anstieg der Lohnstückkosten über ihre Stückgewinne auffangen müssen.

