EZB-Bankaufsicht und Europäischer Rechnungshof schliessen Vereinbarung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) und der Europäische Rechnungshof haben sich auf Modalitäten für den Informationsaustausch bei der Prüfung der EZB-Bankenaufsicht durch den Rechnungshof geeinigt. Laut Mitteilung der EZB will sie dem Rechnungshof künftig auf Anfrage alle für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen. "Hoch vertrauliche Dokumentationen werden geschützt bleiben, und der Zugang zu sensiblen institutsspezifischen Informationen erfolgt in einem kontrollierten Umfeld innerhalb der EZB", heisst es in der Mitteilung.

Mit der am 9. Oktober zu unterzeichnenden Absichtserklärung soll laut EZB dafür gesorgt werden, dass es nach der Übertragung der Befugnis für die Bankenaufsicht von den Mitgliedsländern auf die EZB angemessene Vorkehrungen für Transparenz und Rechenschaftspflicht gibt. Bankaufsichtschef Andrea Enria bezeichnete die Absichtserklärung als Ausdruck guten Willens beider Parteien.

August 28, 2019 06:19 ET (10:19 GMT)