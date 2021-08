EY Schweiz beruft Moritz Oberli in die Geschäftsleitung

Basel (awp) - Beim Beratungsunternehmen EY Schweiz hat EY Moritz Oberli per 1. August 2021 als Partner die Leitung des Bereichs Consulting bei den Non-Financial-Services übernommen. Damit nimmt er in der Geschäftsleitung von EY Schweiz Einsitz. Gleichzeitig wird er Leiter des Infrastructure-Sektors, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte.

Oberli startete seine Karriere 1994 den Angaben zufolge bei einer grossen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft. Als Partner spezialisierte er sich unter anderem auf den Öffentlichen Sektor und war mehrere Jahre in den USA und Australien tätig.

