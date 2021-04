Experten rechnen mit robustem Wachstum auf Chinas Automarkt

SHANGHAI (awp international) - Mit einem kräftigen Wachstum von mehr als sechs Prozent wird sich der chinesische Automarkt in diesem Jahr nach Einschätzung von Experten von der Corona-Krise erholen. "Es dürfte so hoch wie das Wirtschaftswachstum oder etwas mehr werden", sagte der Generalsekretär der Personenwagenvereinigung, Cui Dongshu, am Samstag vor Beginn der internationalen Automesse in Shanghai der Deutschen Presse-Agentur.

Für die zweitgrösste Volkswirtschaft sagt die chinesische Regierung in diesem Jahr ein Wachstum von mehr als sechs Prozent voraus. 2020 war der Automarkt in China wegen der Corona-Krise besonders zum Jahresanfang um sechs Prozent zurückgegangen. Seit dem vergangenen Sommer hat China das Virus aber weitgehend im Griff. Es wurden seither nur noch kleinere Ausbrüche verzeichnet.

Besonders rasant dürfte sich der Absatz von Elektroautos auf dem grössten Automarkt der Welt in China entwickeln. "70 Prozent Zuwachs dürften kein Problem sein", sagte Cui Dongshu. Verbraucher hätten inzwischen mehr Vertrauen in die Qualität und Verlässlichkeit von Elektroautos.

Der Direktor der Vereinigung der chinesischen Autohändler, Jia Xinguang, sieht als treibende Kraft für den Absatz von Elektroautos vor allem die massiven Beschränkungen für Benziner in Metropolen. So begrenzen Grossstädte in China die Vergabe neuer Nummernschilder und bevorzugen Elektroautos. "Umweltbewusstsein oder Subventionen sind nicht so wichtig" , meint Jia Xinguang./lw/DP/zb