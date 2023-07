Eurozone vermeidet Rezession im Winter

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Eurozone ist im Winter knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Revidierte Daten zeigen, dass das Bruttosozialprodukt (BIP) der Eurozone im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal stagnierte, wie die Statistikbehörde Eurostat mehr als einen Monat nach der dritten und eigentlich endgültigen Veröffentlichung der Daten mitteilte.

Zuvor hiess es, dass die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft sei. Die neuen Daten bedeuten, dass der Wirtschaftsblock eine technische Rezession vermieden hat, da es im vierten Quartal 2022 einen BIP-Rückgang um 0,1 Prozent gegeben hatte.

Die Verbesserung wurde durch Aufwärtskorrekturen in einer Handvoll von Ländern ausgelöst. In Spanien wuchs die Wirtschaft um 0,6 (bisher: 0,5) Prozent, in Irland ging das BIP um 2,8 (4,6) Prozent zurück. In den Niederlanden schrumpfte das BIP um 0,3 (0,7) Prozent.

Nach den im Juni veröffentlichten Prognosen der Europäischen Zentralbank (EZB) wird sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Laufe des Jahres jedoch weiter abschwächen und von 3,4 Prozent im vergangenen Jahr auf 0,9 Prozent zurückgehen.

July 20, 2023