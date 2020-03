Eurozone-Industrie erholt sich im Januar

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Januar stärker als erwartet gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 2,3 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 1,3 Prozent erwartet.

Die europäische Industrie befindet sich wegen der globalen Konjunkturschwäche, der internationalen Handelskonflikte und der Brexit-Unsicherheit in Grossbritannien seit längerer Zeit in einer ausgeprägten Flaute; nun kommt auch noch die Belastung durch die Virusepidemie hinzu. Dies dürfte in den folgenden Monaten in den Daten sichtbar werden.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,9 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 3,1 Prozent gerechnet.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat, während es zu einem Rückgang um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat kam.