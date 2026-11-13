|BIP im Blick
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13.11.2026 11:29:00
Eurozone erzielt solides Wachstum – Deutschland bleibt zurück
Die Wirtschaft im Euroraum hat im dritten Quartal weiter zugelegt. Hinter dem moderaten Gesamtwachstum verbergen sich allerdings deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten.
Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im dritten Quartal 1,3 Prozent, ebenfalls eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung. Ökonomen hatten eine Bestätigung erwartet.
Unterschiedliche Entwicklung in den Euro-Ländern
Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fiel im dritten Quartal unterschiedlich aus. Das stärkste Wachstum erzielte Irland mit einem Zuwachs um 5,5 Prozent im Quartalsvergleich. Deutschland meldete ein Plus von 0,2 Prozent, Frankreich ein Minus von 0,1 Prozent. Das BIP von Italien stagnierte, während Spanien einen Zuwachs um 0,6 Prozent verzeichnete.
DOW JONES
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