|Konjunktur
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17.06.2026 11:52:40
Euroraum meldet etwas höhere Kerninflation als erwartet
Der Kerninflationsdruck im Euroraum ist im Mai etwas höher gewesen als bisher angenommen.
Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich auf Jahressicht um 1,9 (2,4) Prozent, und Energie kostete 10,8 (10,8) Prozent mehr als vor einem Jahr. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 0,9 (0,8) Prozent und Dienstleistungen um 3,5 (3,0) Prozent.
DJG/hab/brb
DOW JONES
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