Euroraum-Industrie-PMI sinkt im April auf 55,5 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat sich im April in etwa wie erwartet abgeschwächt. Wie S&P Global in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) dieses Sektors auf 55,5 (Vormonat: 56,5) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 55,3 Punkte prognostiziert.

Ausschlaggebend waren zum einen die schwächsten Produktionssteigerungen seit Beginn des Aufschwungs vor 22 Monaten. Zum anderen fiel laut S&P das Auftragsplus nur noch verhalten aus, während der Lieferdruck wegen Corona-Restriktionen in China und dem Krieg in der Ukraine hoch blieb. Gleichzeitig beschleunigte sich der Anstieg der Einkaufspreise infolge der rasanten Verteuerung von Kraftstoffen und Energie auf ein 5-Monats-Hoch, und die Verkaufspreise wurden mit neuer Rekordrate angehoben.

Ungeachtet dessen notierten die jeweiligen PMIs der drei von der Umfrage erfassten Teilbereiche der Industrie in der Expansionszone, allen voran der Investitionsgüterbereich, wenngleich die Produktion hier sank. Auf Platz zwei rangierte der Konsumgüterbereich, gefolgt vom Vorleistungsgüterbereich.

"Am stärksten vom Abschwung betroffen ist Deutschland, wo die Produktion erstmals seit fast zwei Jahren wieder zurückging, während sie in Frankreich, Italien und Spanien nur moderat gesteigert wurde", sagte Chefvolkswirt Chris Williamson. Der Eurozone-Industrie stünden schwere Zeiten mit sinkender Produktion und steigenden Preisen bevor.

Nachdem die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist im Vormonat auf den tiefsten Wert seit Mai 2020 abgesackt waren, verbesserten sie sich im April zwar wieder leicht, fielen allerdings wegen der Besorgnis über den Preisauftrieb und den Krieg in der Ukraine weniger optimistisch aus als im Februar.

Der deutsche PMI ging in zweiter Veröffentlichung auf 54,6 (56,9) Punkte zurück, der französische stieg auf 55,7 (54,7) Punkte und der italienische sank auf 54,5 (55,8).

