EU-Staaten genehmigen Brexit-Verschiebung auf 31. Januar

Die EU-Mitgliedsstaaten hatten dem britischen Antrag für eine Verlängerung bis Ende Januar zugestimmt, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Grossbritannien könnte demnach auch zum 1. Dezember oder zum 1. Januar austreten, wenn London das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ratifiziert hat.

Nach bisherigem Stand endet die EU-Mitgliedschaft Grossbritanniens mit dem 31. Oktober. Dem britischen Premierminister Boris Johnson ist es aber nicht gelungen, das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen durch das Parlament zu bringen. Johnson will wegen der festgefahrenen Lage Neuwahlen am 12. Dezember. Ein entsprechender Antrag steht am Montagnachmittag auf der Agenda des Parlaments in London.

DieDeutsche Bundesregierung hat das europäische Angebot einer erneuten Verschiebung des Brexit-Austrittsdatum um drei Monate begrüsst. Dies sei "eine gute Lösung, das ist sehr positiv", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Die Bundesregierung findet, dass diese heute Vormittag in Brüssel erreichte Verständigung eine gute Sache ist."

Seibert erklärte, die 27 EU-Staaten hätten mit dem Beschluss ihre Einigkeit demonstriert. "Jetzt liegt der Ball bei Grossbritannien", so der Regierungssprecher. Es sei wichtig, dass die zusätzliche Zeit nun produktiv genutzt werde.

