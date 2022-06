Ethos erhält neue Stiftungsrätin

Bern (awp) - Bei der Anlagestiftung Ethos kommt es zu Wechseln in den verschiedenen Gremien. So wurde an der Generalversammlung vom heutigen Donnerstag Anne Troillet in den Stiftungsrat gewählt. Sie ersetzt Andrea Frost-Hirschi.

Bei Ethos Services trat derweil René Sieber als Verwaltungsrat zurück. Er war seit 20 Jahren im Amt und hatte damit die von Ethos vorgesehene Obergrenze erreicht, wie die Organisation mitteilte. Als Präsident des Vermögensverwaltungsausschusses habe er massgeblich zur Entwicklung der nachhaltigen Ethos-Fonds beigetragen.

An den Versammlungen von Ethos und Ethos Services wurde ausserdem über die Klimastrategie abgestimmt und diese angenommen. Der Hauptteil der Treibhausgas-Emissionen stamme von Unternehmen in den Anlagefonds, die den Ethos-Kunden angeboten werden, hiess es. "Für die Reduktion unseres Kohlenstofffussabdrucks sind wir daher auf die Dekarbonisierung dieser Unternehmen angewiesen", sagte Ethos-Direktor Vincent Kaufmann. "Deshalb bevorzugt Ethos Massnahmen des aktiven Aktionariats, um die Unternehmen zu einem schnelleren Umstieg zu bewegen."

rw/bol