Ethos befürchtet Verschlechterung der Aktionärsrechte

Genf (awp) - Ethos sieht Aktionärsrechte in Gefahr. Konkret befürchtet die Anlagestiftung höhere Schwellenwerte für die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes an Generalversammlungen.

Grund dafür ist die Revision des Obligationenrechts. Demnach haben Aktionäre, die 0,5 Prozent des Unternehmenskapitals halten, das Recht, einen Verhandlungsgegenstand an der Generalversammlung traktandieren zu lassen. Aktuell haben 23 der 48 Unternehmen im SMI Expanded einen tieferen Schwellenwert, schreibt Ethos in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Stiftung geht davon aus, dass die meisten Unternehmen erst 2023 ihre Statuten an das revidierte Obligationenrecht anpassen werden. Swiss Prime Site schlägt laut Ethos schon bei der kommenden Generalversammlung eine Statutenänderung vor. Dabei wolle das Immobilienunternehmen einen Schwellenwert von 0,5 Prozent festlegen. Bisher sei ein Nennwert von 500'000 Franken nötig, was aktuell 0,04 Prozent des Aktienkapitals entspreche.

"Nichts hindert jedoch die Unternehmen daran, einen niedrigeren Schwellenwert als den im revidierten Obligationenrecht vorgesehenen beizubehalten", lässt sich Ethos-Direkt Vincent Kaufmann in der Mitteilung zitieren.

Ethos bereitet zudem Sorge, dass die Generalversammlungssaison weiterhin unter dem Regime der Covid-Verordnung abläuft. Unternehmen haben damit die Möglichkeit, GV ohne die physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten.

Aktionäre könnten so weder an der Generalversammlung intervenieren, noch dem Verwaltungsrat direkt Fragen stellen, so Ethos. Die Stiftung fordert die Unternehmen auf, eine physische Teilnahme der Aktionäre an der GV zu ermöglichen.

