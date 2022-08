ESG-Themen erhalten an der Börse aktuell wenig Aufmerksamkeit

Zürich (awp) - Börsenhändler in Europa haben für die zweite Jahreshälfte 2022 optimistischere Erwartungen an den Markt als im Vorjahr. Sie bewerten die Inflation und steigende Zinssätze als wichtigste Faktoren für Handelsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte. ESG-Themen schenken sie hingegen wenig Aufmerksamkeit.

Dies zeigte eine am Mittwoch publizierte Umfrage der Börsenbetreiberin SIX, an der im zweiten Quartal 194 Händler aus ganz Europa teilgenommen haben. 93 Prozent der Befragten beurteilten die Marktaussichten neutral oder optimistisch, verglichen mit 86 Prozent zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Nur 7 der befragten 194 Händler bezeichnen ESG und Klimakrise als einen bestimmenden Faktor für Handelsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte. Entsprechend geben dann auch nur 3 Prozent der Händler an, ESG-Ratings beim Handel immer zu beachten, während 66 Prozent dies selten oder nie tun.

Trotzdem bleibt die Nachfrage nach sogenannten Green Bonds hoch: 74 Prozent der Händler gehen davon aus, dass der "grüne" Anteil von aktuell 43 Prozent an emittierten Unternehmensanleihen in den nächsten zwei Jahren steigen wird.

Insgesamt beurteilen 76 Prozent der Händler die Inflation und 75 Prozent die steigenden Zinsen als die mutmasslich wichtigsten Treiber der Handelsaktivitäten im zweiten Semester. Der Ukraine-Krieg und die Lieferketten-Probleme kamen hingegen nur auf Werte von 47 Prozent und 43 Prozent.

Gänzlich auskuriert scheint Covid: Nur 9 Prozent nennen die Pandemie-Erholung als bestimmenden Faktor für die Handelsaktivitäten, 2021 waren dies noch 46 Prozent gewesen.

