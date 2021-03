Erdogan verspricht Hilfen für angeschlagene Wirtschaft

ISTANBUL (awp international) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will der Wirtschaft mit einer Reihe von Reformen auf die Füsse zu helfen. Darunter fielen Steuerbefreiungen und billige Kredite für kleine Unternehmen sowie Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, sagte Erdogan am Freitag. So sollen rund 850 000 kleine Unternehmen wie Friseure, Klempner und Tischler von der Einkommensteuer befreit werden. In welchem Zeitraum die Massnahmen ergriffen werden, liess er offen.

Erdogan hatte Ende des vergangenen Jahres unter anderem angesichts eines starken Währungsverfalls wirtschaftliche und politische Reformen angekündigt. Der Zentralbankchef wurde ausgetauscht. Ausserdem war Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak überraschend als Finanzminister zurückgetreten. In den vergangenen Monaten hat die Notenbank des Landes mit zum Teil starken Zinserhöhungen versucht, die Inflation in den Griff zu bekommen./apo/DP/jha