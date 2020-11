Entscheidung bei US-Wahl gefallen: Joe Biden wird neuer US-Präsident - Trump erkennt Bidens Sieg nicht an

Laut beider Hochrechnungen gewinnt der demokratische Herausforderer den Staat Pennsylvania und damit 20 weitere Wahlmänner. Biden kommt damit auf 273 Wahlmänner und hat somit die benötigte Mehrheit von 271 Wahlmänner im Electoral College übertroffen. Damit wird der 77-Jährige der 46. Präsident der Vereinigten Staaten und zieht als Nachfolger von Donald Trump ins Weisse Haus ein.

Laut Fox News konnte sich Biden neben Pennsylvania auch in Nevada endgültig gegen Trump durchsetzen. Damit käme er sogar auf 290 Wahlleute.

Dem Ergebnis ging ein wahrer Wahlkrimi vorausm, in mehreren Bundesstaaten, draunter Pennsylvania, Georgia und Nevada, lieferten sich Trump und Biden ein enges Rennen.

Der Wahlsieger Joe Biden meldete sich nach Verkündung des Wahlergebnisses auf Twitter - dem liebsten Medium von US-Präsident Trump - zu Wort. "Amerika, ich fühle mich geehrt, dass du mich ausgesucht hast um unser grossartiges Land zu führen", so Biden. Er bekräftige zudem, ein Präsident für alle Amerikaner sein zu wollen - auch für die, die ihn nicht gewählt haben.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans - whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8