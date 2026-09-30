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Preissteigerung 30.09.2026 14:12:01

Deutschlands Inflation legt erwartungsgemäss zu

Deutschlands Inflation legt erwartungsgemäss zu

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September wie erwartet zugenommen.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 3,3 (August: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das entsprach genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,6 und 3,3 (2,9)Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,6 und 3,2 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug 2,4 (2,4), Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,8 (3,0) Prozent, darunter Energie um 14,9 (10,5) und Nahrungsmittel um 0,4 (0,1) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,7 (2,8) Prozent mehr als im September 2025.

DOW JONES

Weitere Links:

Die Historie zeigt: Gold kein wirklich zuverlässiger Inflationsschutz
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
US-Inflation bleibt stabil – Kernrate sinkt auf 2,4 Prozent

Bildquelle: esfera / Shutterstock.com

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