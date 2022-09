Deutsches Kabinett bringt Inflationsausgleichsprämie auf den Weg

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat bei seiner Sitzung in Berlin eine Formulierungshilfe an die Koalitionsfraktionen verabschiedet, mit der laut Finanzministerium die vom Koalitionsausschuss vereinbarte Inflationsausgleichsprämie ("Leistungen zur Abmilderung der Inflation") umgesetzt werden kann. Arbeitgeber sollen eine solche Prämie bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuerfrei an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewähren können. Es handele sich dabei um einen steuerlichen Freibetrag. Voraussetzung für die Steuerfreiheit sei, dass die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werde.

"Die steigenden Preise belasten Menschen und Betriebe", erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). "Als Bundesregierung müssen wir hier schnell handeln." Mit der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie gebe man Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine unbürokratische Option an die Hand. Die Prämie solle bis 31. Dezember 2024 steuerfrei gewährt werden können. "Die deutsche Wirtschaft braucht Flexibilität zur Krisenbewältigung", sagte Lindner. "Was im Steuerrecht geht, muss woanders ebenfalls möglich werden."

An den Zusammenhang zwischen Leistung und Preissteigerung werden den Angaben zufolge keine besonderen Anforderungen gestellt. Es genüge, wenn der Arbeitgeber bei Gewährung der Leistung in beliebiger Form (zum Beispiel durch entsprechenden Hinweis auf dem Überweisungsträger im Rahmen der Lohnabrechnung) deutlich mache, dass diese im Zusammenhang mit der Preissteigerung stehe. Mit einer Ergänzung der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung werde zudem sichergestellt, dass diese Inflationsausgleichsprämie bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen berücksichtigt werde, um die steuerliche Privilegierung auch im SGB II nachzuvollziehen.

