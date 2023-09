CSL Immobilien ernennt Renato Piffaretti und Thomas Walter zu Co-CEOs

Zürich (awp) - Renato Piffaretti und Thomas Walter übernehmen bei CSL Immobilien gemeinsam das Zepter. Als Co-CEOs bilden sie das neue Führungsgespann, wie CSL Immobilien am Donnerstag mitteilte.

Piffaretti, der sein Amt am 1. Oktober 2023 antritt, verfüge über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche, heisst es im Communiqué. Zuletzt war er Head of Real Estate Switzerland bei Swiss Life Asset Management AG. Walter wiederum werde sich spätestens ab 1. März 2024 auf die Bereiche Bewirtschaftung und Digitalisierung konzentrieren.

Der bisherige CEO Yonas Mulugeta tritt per 30. September zurück, wie CSL bereits zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt hatte. Man wünsche ihm für die Zukunft alles Gute, hiess es.

Die Firma CSL Immobilien gehört seit 2018 der Migros Bank.

