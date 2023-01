Credit Suisse im Fokus: Vertrauensverlust lastet auf Schweizer Wirtschaft

Gemäss dem Beratungsunternehmen Commslab hat die Reputation der hiesigen Wirtschaft im Jahr 2022 erstmals seit 2019 wieder nachgegeben.

Konkret fiel der von Commslab in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) berechnete "Swiss Economy Reputation Index" (SERX) im vierten Quartal um 1,4 Indexpunkte auf 100,1 Zähler. Auf Jahressicht resultiert damit insgesamt ein Minus von 2,4 Punkten; dies ist nach den noch hohen Reputationsgewinnen der Jahre 2020 (+3,4) und 2021 (+8,6) das erste Minus seit 2019.

Credit Suisse 2022 im Fokus

Die jüngsten Reputationsverluste seien Ausdruck des "angespannten wirtschaftlichen Meinungsklimas", heisst es im Bericht von Commslab, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Eine grosse Rolle haben zudem die Wirren rund um die Grossbank Credit Suisse gespielt, welche sich vor allem in einem Vertrauensverlust in die hiesige Finanzwirtschaft manifestierten", erläutert Senior Consultant Angelo Gisler.

Was die Resonanzverteilung der medialen Beachtung auf die einzelnen Sektoren betrifft, so zeigt sich laut der Studie, dass auf die international tätigen Schweizer Banken mit über 20 Prozent der Löwenanteil entfällt. Diese starke öffentliche Fokussierung, vor allem aufgrund der Credit-Suisse-Krise, gehe dabei auch mit stark negativen Bewertungseffekten einher. Auf Unternehmensebene sei es daher wenig erstaunlich, dass die Credit Suisse die höchsten Resonanzwerte erzielte.

Stromkonzerne unter Beobachtung

Stark an Resonanz zugelegt hätten 2022 aber auch die Energiefirmen Axpo und Alpiq, die aufgrund der Preiswirren am Energiemarkt im Rahmen von möglichen Rettungsschirmen vermehrt auf die öffentliche Agenda rückten. An medialer Beachtung verloren derweil die SBB. Nach schwierigen Jahren seien die Bundesbahnen im Jahr 2022 signifikant weniger Skandalisierungen ausgesetzt gewesen.

Commslab analysiert in Zusammenarbeit mit dem fög vierteljährlich die Berichterstattung über Schweizer Unternehmen. Der aus 157 Unternehmen der Privatwirtschaft und staatsnahen Betrieben gebildete SERX zeigt den Angaben nach auf, wie sich die öffentliche Wahrnehmung der Schweizer Wirtschaft und ihrer zentralen Sektoren entwickelt.

