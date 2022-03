Coop-Tochter Transgourmet zieht sich aus Russland zurück

Basel (awp) - Die Coop-Tochter Transgourmet kehrt Russland den Rücken. Die Geschäftsaktivitäten von Selgros und Global Foods würden im Rahmen eines Verkaufs an das lokale Management weitergeführt, teilte die im Abhol- und Belieferungsgrosshandel tätige Transgourmet am Freitag mit.

"Damit kann den betroffenen Mitarbeitenden eine Perspektive gegeben werden", schrieb die Coop-Tochter weiter. "Diese Bestrebungen stehen unter Vorbehalt der russischen Kartellbehörden. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit kommuniziert."

Das Geschäft in Russland werde hauptsächlich in Moskau erzielt, sagte eine Coop-Sprecherin auf Anfrage. In der Ukraine und Weissrussland sei Transgourmet derweil nicht tätig.

Vor einem Monat waren russische Truppen in der Ukraine einmarschiert. Als Reaktion haben viele westliche Staaten harte Sanktionen gegen Russland verhängt, so dass zahlreiche Unternehmen ihre Aktivitäten in dem Land reduziert oder ganz aufgegeben haben.

jb/ys