Competec steigert Umsatz deutlich

Mägenwil (awp) - Die Competec-Gruppe, zu der unter anderem der Onlineshop Brack.ch gehört, hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2019 deutlich gesteigert. Zudem schuf das Unternehmen im letzten Jahr 80 neue Stellen.

Konkret wuchs der Umsatz der Gruppe gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 811 Millionen Franken. Alle Verkaufskanäle hätten zudem zum Wachstum beigetragen, teilte Competec am Donnerstag mit.

Ausserdem stieg der Personalbestand per Ende 2019 auf 783 Mitarbeitende. Das seien 80 Teammitglieder mehr als Ende 2018. Überproportional viele Stellen habe man in der Logistik geschaffen, um die hohen Paketvolumen bewältigen zu können. Denn in der Logistik sei es im letzten Jahr zu Kapazitätsengpässen gekommen.

Diesem will das Unternehmen nun mit einem Erweiterungsbau begegnen. Im April 2019 habe Competec dazu nach mehrjähriger Verzögerung endlich grünes Licht für einen dringend benötigten Bau erhalten. Die Inbetriebnahme sei für Sommer 2021 geplant.

Zur Gruppe gehören den Angaben nach neben Brack.ch die Alltron AG, die Jamei AG sowie der Dienstleister Competec Service AG und Competec Logistik AG.

sta/ra