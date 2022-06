CO2-Ziele: Schweizer Firmen im SBTi besser vertreten als China

Zürich (awp) - Immer mehr Schweizer Unternehmen geben sich wissenschaftsbasierte CO2-Reduktionsziele und schliessen sich der Science Based Targets initiative (SBTi) an. Sie verfolgen damit das Ziel, ihre Treibhausgasemissionen in Einklang mit dem Übereinkommen von Paris zu bringen.

Aktuell haben sich 85 inländische Firmen der Initiative - einer Partnerschaft der Umweltschutzorganisation WWF, dem UNO-Pakt UN Global Compact und der Nichtregierungsorganisation CDP - angeschlossen. Darunter finden sich viele Schwergewichte, die das Anliegen unterstützen: etwa Holcim und Nestlé, die zwei grössten CO2-Emittenten im Swiss Market Index.

Weltweit unterstützen 3249 Unternehmen die Initiative. Mit 565 Firmen ist kein Land so stark vertreten wie Grossbritannien. Platz zwei geht mit 467 Unternehmen an die USA, Japan ist mit 267 Unternehmen vertreten.

Die grossen Volkswirtschaften China (81 Unternehmen) und Indien (90 Unternehmen) sind verhältnismässig weniger stark vertreten.

Hingegen schert Schweden aus. Im nordeuropäischen Land mit 10 Millionen Einwohnern haben sich 159 Unternehmen der Netto-Null-Initiative angeschlossen. Auch Dänemark (94 Unternehmen) und Finnland (58 Firmen) sind gemessen an ihrer Bevölkerung besonders stark vertreten.

Bei den Nachbarländern der Schweiz gibt es grosse Unterschiede. In Deutschland haben sich 163 Unternehmen der SBTi angeschlossen, in Frankreich gar 173. In Italien hingegen nur 59, in Österreich 29. Aus Liechtenstein hat sich bisher kein Unternehmen der Klimaschutz-Initiative angeschlossen.

Die nachfolgende Liste zeigt die aktuellen Klimaziele aller SLI-Unternehmen:

Name CO2-Ziel ABB Klimaneutral im eigenen Betrieb bis 2030 Adecco Klimaneutral im eigenen Betrieb bis 2030 Alcon Strategie wird ausgearbeitet AMS Klimaneutral im eigenen Betrieb bis 2030 Credit Suisse 75 Prozent CO2-Reduktion aus Geschäftstätigkeit bis 2025, Klimaneutral bis 2050 Geberit 80 Prozent CO2-Reduktion im Betrieb bis 2035 Givaudan Klima-positiv vor 2050 Holcim 20 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030 (Basisjahr 2020), Netto-Null bis 2050 Julius Bär Netto-Null im eigenen Betrieb bis 2030, im gesamten Betrieb bis 2050 Kühne + Nagel Betrieb CO2-neutral seit 2020, inklusive Zulieferer und Kunden bis 2030 Logitech Netto-Null über Zuliefererkette bis 2030 Lonza CO2-Reduktion um 36 Prozent bis 2030 (Basisjahr 2018), noch kein Netto-Null-Ziel Nestlé Halbierung der Treibhausgase über die ganze Lieferkette bis 2030 (Basisjahr 2018), Netto-Null bis spätestens 2050 Novartis Netto-Null über ganze Wertschöpfungskette bis 2040 Partners Group Hat sich dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, peilt Nett-Null-Ziel im Betrieb an Richemont Netto-Null, ohne Datum. CO2-Reduktion Scope 1 und 2 um 26 Prozent bis 2030, Scope 3 um 55 Prozent (Basisjahr 2019) Roche Klimaneutraler Betrieb bis 2050 Schindler Netto-Null bis 2040 SGS 55 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 (nach Umsatz) Sika Bis 2023 CO2-Reduktion von 12 Prozent (Basisjahr 2019, nach Umsatz), Netto-Null-Ziel bis 2050 Sonova 50 Prozent CO2-Reduktion bis 2022 (Basisjahr 2017). Langfristig wird Kompatibilität mit SBTi-Zielen angepeilt Straumann Netto-Null-Ziel wird 2022 definiert Swatch Group Bis 2030 CO2-Reduktion um 32 Prozent (Basisjahr 2013), Netto-Null bis 2050 Swiss Life 35 Prozent weniger CO2 im Betrieb pro MA (Basisjahr 2019), 20 Prozent CO2-Reduktion im Immobilienportfolio bis 2030 Swiss Re 35 Prozent weniger CO2 im Anlageportfolio bis 2025, Rückzug aus Kohle bis 2040 Swisscom Netto-Null bis 2025 Temenos Reduktion der CO2-Emissionen (Scope 1&2) um 25 Prozent bis 2025, Scope 3 um 12 Prozent (Basisjahr 2019) UBS Netto-Null über komplette Geschäftstätigkeit bis 2050 Vifor Pharma Erarbeitet aktuell ein Gesamtziel für die CO2-Reduktion Zurich Insurance Netto-Null über komplette Geschäftstätigkeit bis 2050

bol/