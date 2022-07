CLSA (UK) neuer Handelsteilnehmer an der SIX

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX erhält einen neuen Handelsteilnehmer. Die Investmentgesellschaft CLSA (UK) sei der vierte neue Teilnehmer, der in 2022 den Handel an der SIX aufnehme, teilte die Börsenbetreiberin am Mittwoch mit. Damit umfasse die gesamte Liste nun 95 Teilnehmer.

CLSA (UK) biete seinen Kunden in aller Welt Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte und Vermögensverwaltung an, so die SIX weiter. Die Muttergesellschaft CLSA mit Hauptsitz in Hongkong habe Büros und Vertretungen in 20 Städten im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Amsterdam, London und New York.

ra/rw