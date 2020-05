China hat laut Premier Li noch Spielraum für weitere Konjunkturmassnahmen

PEKING (awp international) - Bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat China noch Spielraum, falls sich die Lage weiter verschlechtern sollte. "Wir sind in einer starken Position, um neue Massnahmen einzuführen", sagte Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag nach Abschluss der diesjährigen Tagung des Volkskongresses vor der Presse in Peking.

Ein Konjunkturprogramm aus der Giesskanne lehnte Li Keqiang ab, nötig seien gezielte Massnahmen. "Wir werden China nicht mit Liquidität überfluten." Als Reaktion plane China höhere Staatsausgaben, die über die Neuverschuldung und spezielle Anleihen finanziert werden. Ausserdem werde die Abgabenlast der Unternehmen reduziert, um die Betriebskosten zu senken. Ungewöhnliche Zeiten erforderten aussergewöhnliche Massnahmen, sagte er.

Die Menschen müssten mehr Geld in der Tasche haben, um den heimischen Konsum und die Vitalität des Marktes anzukurbeln. "Wir werden alles tun, um Chinas Wirtschaft stabil zu halten."

Bei der Pressekonferenz sass der Premier wie in den Vorjahren in einem grossen Saal der Grossen Halles des Volkes, während die Journalisten wegen der Lungenkrankheit Covid-19 getrennt im Medienhotel hockten und über eine Liveübertragung zugeschaltet waren. Der Premier folgte den Fragen über grosse Bildschirme, während seine Antworten in das Hotel übertragen wurden.

Die Reporter mussten am Morgen einen Corona-Test machen, um teilnehmen zu können. In der Regel müssen die Fragen allerdings vorher eingereicht werden./lw/DP/jha