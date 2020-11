CAR: Deutsche Autobauer haben Technologie-Vorsprung verloren

(Technische Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Keine guten Nachrichten für deutsche Autobauer und ihre Diesel-Technologie hat das CAR Center Automotive Research von Ferdinand Dudenhöffer: "Die deutschen Autobauer haben einen Teil ihrer Technologieführerschaft mit dem Niedergang des Diesels eingebüsst".

Die Verkaufszahlen von Pkw mit Dieselmotoren sind in Westeuropa in diesem Jahr weiter deutlich gefallen. Nur noch 27,2 Prozent aller Neuwagen waren seit Jahresbeginn mit einem Diesel ausgestattet, ergab eine CAR-Untersuchung, die der "Welt am Sonntag" (WamS) vorliegt.

In Deutschland sank der Anteil auf einen neuen Tiefstand von 29,9 Prozent; zwischen 2011 und 2015 hatten hierzulande deutlich mehr als 47 Prozent der neu zugelassenen Pkw einen Dieselmotor. "Mit Europa verliert der Diesel seine einzige noch verbleibende Marktregion", stellt Dudenhöffer fest. Er werde damit wieder zum Nutzfahrzeug-Aggregat.

November 22, 2020 08:57 ET (13:57 GMT)