Bundesbank: Kreditvergabe auch durch Geldpolitik angeschoben

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Buchkredite deutscher Banken an nicht-finanzielle Unternehmen in Deutschland sind seit 2014 nachhaltig und über alle Laufzeiten, Wirtschaftszweige und Bankengruppen gestiegen. Nach Ansicht der Bundesbank lässt sich dieser Aufschwung aber nur zum Teil durch die anhaltende Erholung der deutschen Wirtschaft und die gesunkenen Kosten der Kreditfinanzierung erklären. Zusätzlich hätten auch die geldpolitischen Sondermassnahmen des Eurosystems eine Rolle gespielt, die über ihren rein zinssenkenden Effekt hinaus positiv auf die Kreditdynamik wirkten.

Darüber hinaus habe es auch sektorale Verschiebungen gegeben, eine veränderte Finanzierungsstruktur sowie Lockerungen beim Kreditangebot. So sei etwa die Kreditausweitung stärker von Bau- und Immobilienunternehmen getrieben gewesen; bei den Unternehmen habe es verringerte Innenfinanzierungsspielräume gegeben und eine eine bessere Eigenkapitalausstattung, was die Nachfrage nach Fremdkapital erhöhe. Positive Impulse seien ausserdem von wiederholten Lockerungen der Kreditvergabepolitik der Banken gekommen, was mit dem intensiven Wettbewerb im Bankensektor zusammenhänge.

Die sehr lebhafte Kreditentwicklung in Deutschland sei aus geldpolitischer Sicht von Interesse, weil Bankkredite eine bedeutende Finanzierungsquelle darstellten und die Kreditvergabe daher eine wichtige Grösse im geldpolitischen Transmissionsprozess sei, erklärte die Bundesbank. Neben der Feststellung, dass die seit 2014 durchgeführten geldpolitischen Sondermassnahmen eine positive Wirkung auf die Kreditvergabe entfalteten, stell sich somit auch die Frage nach hieraus potenziell erwachsenden Risiken.

"In den vergangenen Jahren haben sich im deutschen Finanzsystem zunehmend zyklische Systemrisiken aufgebaut", stellte die Bundesbank fest. Diese würden vom Eurosystem auch aus geldpolitischer Sicht beobachtet. Es sei aber die Aufgabe der makroprudenziellen Politik, mit ihrem Instrumentarium auf diese Risiken zu reagieren. Nicht zuletzt deswegen habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Mitte 2019 erstmals den antizyklischen Kapitalpuffer aktiviert.