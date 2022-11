Bürgerrat verabschiedet 126 Empfehlungen für Ernährungssystem

Bern (awp/sda) - Ein aus 80 Personen bestehender "Bürger:innenrat" hat am Montag 126 Empfehlungen für ein nachhaltigeres Ernährungssystem präsentiert. Er schlägt etwa vor, eine CO2-Steuer auf CO2-intensive Lebensmittel einzuführen oder beim Gemüse auf die Normen der Form zu verzichten.

Gemüse soll entsprechend so verkauft werden können, wie es gewachsen ist: Gross, klein, krumm oder gerade. Mit dem Verzicht auf Grössen- oder Formvorgaben sollen Produktionsabfälle verhindert werden, so das Anliegen des Rats. Er hat am Montag die Tabelle mit den Empfehlungen veröffentlicht, die die Mitglieder seit Juni erarbeitet haben.

Die Empfehlungen reichen von der Etikettierung von Lebensmitteln über die Reduktion von Zuckerkonsum bis hin zu Vorschlägen für den Einbezug der Krankenkassen bei der Förderung einer gesunden Ernährung. Auch Massnahmen zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung, für die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und für die Bildung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit sind festgehalten.

Empfehlungen gehen ans Parlament

Die Teilnehmenden hoffen, dass ihre Vorschläge von der Politik aufgenommen werden, wie Vertreterinnen und Vertreter des Rats am Montag an einer Medienkonferenz in Bern sagten. Ende November ist ein Austausch des Rats mit Vertretern aus dem Parlament und der Wissenschaft geplant, im Februar sollen die Empfehlungen am nationalen Ernährungssystemgipfel an Politik, Verwaltung und Praxis übergeben werden.

Die Empfehlungen seien ein Abbild "von den Sorgen und Anliegen aus der Mitte der Gesellschaft", wie Projektleiter Daniel Langmeier an der Medienkonferenz sagte. Sie seien ausserdem differenziert und setzten die Hebel nicht nur bei der Produktion an. Es seien alle gefragt, wenn die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit gelingen solle, sagte Langmeier.

Paradigmenwechsel in Ernährung nötig

Dass es "im gesamten Ernährungssystem" einen Paradigmenwechsel brauche, sei klar, sagte ausserdem Johanna Jacobi, Professorin an der ETH Zürich und Mitglied des wissenschaftlichen Kuratoriums des Rats. "Wir erleben derzeit mehrere Krisen, die zusammenkommen", sagte Jacobi. "Das Artensterben, die Energiekrise, die Gesundheitskrise", zählte sie etwa auf. Die Ernährung und die Landwirtschaft seien Auslöser und Betroffene dieser Krisen.

Dass nun die Stimme der Bevölkerung einbezogen werde, sei wichtig in einer Demokratie. Ausserdem werde die Ernährung derzeit sehr polarisiert diskutiert, insbesondere betreffend der Landwirtschaft und des Konsums. Wenn Bürgerinnen und Bürger mitdiskutierten, komme die Stimme aus der Bevölkerung, und nicht von Interessengruppen.

Die von einem Marktforschungsinstitut ausgewählten Personen mit unterschiedlichen Lebensläufen hätten an Sitzungen und Lernausflügen direkte Informationen von der Wissenschaft sowie Praxis erhalten und sich mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren des Schweizer Ernährungssystem ausgetauscht. Am vergangenen Wochenende seien daraus 137 Empfehlungen zusammengetragen worden, wovon 126 angenommen worden seien.

Politischen Stillstand brechen

Mit dem "Bürger:innenrat" soll neuen Schwung in ein Thema gebracht werden, "bei dem schon länger politischer Stillstand herrscht", wie die Organisation Citizen's Democracy in einer Mitteilung vom Montag schrieb. Dieser Stillstand verhindere die "dringend notwendige" Transformation. Citizen's Democracy hat zusammen mit Collaboration Helvetica den Prozess des "Bürger:innenrats" gestaltet.

Das Projekt wurde vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, sowie dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) finanziell unterstützt. Er ist Teil des Projekts "Ernährungszukunft Schweiz", das von der Stiftung Biovision, dem Sustainable Development Solution Network (SDSN) und Landwirtschaft mit Zukunft getragen wird.

Die Trägerorganisationen nahmen mit ihrem Projekt einen Impuls des Bundesrates auf. Die Landesregierung strebt mit seiner "Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030" einen Wandel hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem in der Schweiz an. Sie setzt dabei auf den Dialog.