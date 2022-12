Bühler zahlt Anleihen-Tranche über 180 Millionen Franken zurück

Der Ostschweizer Maschinen- und Anlagebauer Bühler hat die erste Tranche einer 420-Millionen-Anleihe in Höhe von 180 Millionen Franken zurückgezahlt. Die zweite Tranche über 240 Millionen Franken ist erst im Dezember 2026 fällig.

Mit der Ausgabe der Anleihe hatte Bühler 2017 erstmals in seiner Geschichte Kapital an den Finanzmärkten aufgenommen. Mit dem Erlös konnte etwa der Kauf der österreichischen Haas-Gruppe finanziert und auch die Produktionsanlagen modernisiert werden, heisst es in einem Communiqué vom Donnerstag. Zudem floss das Geld in den Bau des CUBIC-Innovationscampus in Uzwil und die Erweiterung des globalen Vertriebs- und Servicenetzes.

