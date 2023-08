Bühler erwirbt strategische Minderheitsbeteiligung an Comptech aus Schweden

Uzwil (awp) - Der Maschinenbauer Bühler hat eine Minderheitsbeteiligung an der schwedischen Comptech Rheocasting erworben. Damit will Bühler die weitere Entwicklung der Rheocasting-Prozesstechnologie in der Druckgussindustrie vorantreiben, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Auch nach dem Einstieg von Bühler soll Comptech als unabhängiges Unternehmen bestehen belieben. Finanzielle Details und die genaue Höhe der Beteiligung wurden nicht kommuniziert.

Comptech ist ein Anbieter von Rheocasting-Anlagen für die Automobil-, Lastwagen- und Telekommunikationsindustrie. Bei Rheocasting handelt es sich um ein spezielle Giessverfahren, bei dem Aluminium nicht im vollständig flüssigen, sondern im halbfesten Zustand verarbeitet wird.

Die Rheocasting-Technologie werde seit 15 Jahren von Comptech entwickelt. Sie habe das Potenzial, Druckgussverfahren entscheidend zu verbessern und neue Absatzmärkte für Giessereien zu erschliessen, schreibt Bühler weiter. Zudem verspreche die Technologie auch einen geringeren CO2-Fussabdruck.

cg/rw