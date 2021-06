Britische Axpo-Tochter schliesst Stromabnahmevertrag mit Solarunternehmen

Baden (awp) - Die britische Stromhandelsgesellschaft Axpo UK hat einen langfristigen Stromabnahmevertrag für Solarstrom abgeschlossen. Die Axpo-Tochter wird dem französischen Solarentwickler Voltalia den gesamten Strom sowie die dazugehörigen Zertifikate aus dessen Solarpark in der britischen Grafschaft Kent zu einem Festpreis abnehmen.

Der Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit sorge dafür, dass Voltalia langfristig mit vertraglich festgelegten Erlösen für den produzierten Strom planen könne, teilte der Schweizer Energiekonzern am Donnerstag mit. Axpo UK wiederum bekomme CO2-freien Solarstrom geliefert und könne so ihre Position als Lieferantin von Strom aus erneuerbaren Energien auf dem britischen Markt untermauern.

Axpo ist seit 2008 in Grossbritannien präsent. Die Tochtergesellschaft für den britischen und irischen Markt bietet Dienstleistungen in den Bereichen Energieversorgung, Marktzugang und Risikomanagement an. Zu ihren Kunden gehören Energieversorger, Gas- und Stromerzeuger und grosse Industrieunternehmen.

Langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreement, PPA) sind laut Axpo ein wichtiges Wachstumsfeld im Energiesektor. Sie hätten sich durch Kürzungen oder Wegfall staatlicher Förderungen für erneuerbare Energien und aufgrund der stark gesunkenen Gestehungskosten für Neuanlagen in ganz Europa zu einem "Megatrend" entwickelt.

tp/kw