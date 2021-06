BoJ hält an lockerer Geldpolitik fest - Neues Kreditprogramm

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und startet eine neue Kreditfazilität für Banken zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der Klimawandel werde langfristig einen "extrem grossen Einfluss" auf die Wirtschaft, die Preise und die finanziellen Bedingungen haben, begründete die Notenbank nach der Sitzung des geldpolitischen Rats die Massnahme. Das Kreditprogramm werde auf einem früheren Programm aufbauen, das den Banken helfen soll, Kredite an Wachstumssektoren der Wirtschaft zu vergeben.

Die BoJ beschloss während ihrer Sitzung zudem, ihre Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen um ein halbes Jahr zu verlängern. Das Programm mit zinslosen Krediten an Banken laufe nun bis März 2022. An der Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen von rund 0 Prozent hielt die Notenbank fest, ebenso wie am Einlagensatz von minus 0,10 Prozent. Zudem bestätigte die BoJ das Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) mit 12 Billionen Yen.

June 18, 2021 01:03 ET (05:03 GMT)