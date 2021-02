BLS ernennt Daniel Schafer zum CEO

Bern (awp) - Die BLS AG hat einen neuen Chef. Der bisherige CEO von Energie Wasser Bern, Daniel Schafer, wechsle im Herbst zum Berner Verkehrsunternehmen. In der Übergangsphase bleibt der interimistische CEO Dirk Stahl auf dem Posten.

Schafer werde sein Amt voraussichtlich am 1. September 2021 antreten, teilt BLS am Freitag mit. Er ist seit 2008 Chef von Energie Wasser Bern und habe dort die Neuausrichtung verantwortet. Dirk Stahl werde dann wieder vollamtlich die BLS Cargo AG leiten. Stahl hatte bereits in einem Interview Ende Januar gesagt, dass er die Gesamtführung von BLS nur vorrübergehend übernehmen wolle.

dm/tt