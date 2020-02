BIZ ernennt Leiter für Innovation Hubs in Singapur und der Schweiz

Basel (awp) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat Personalien für ihre Innovation Hubs in Singapur und in der Schweiz gemeldet. Andrew McCormack, Chief Information Officer bei Payments Canada, übernimmt die Leitung des Hubs in Singapur und Morten Bech, Sekretariats-Leiter des Komitees für Zahlungsverkehr und Markt-Infrastruktur (CPMI), übernimmt die Leitung in der Schweiz.

Der Innovations-Hub soll die Zusammenarbeit der Notenbanken bei der Einführung neuer Finanztechnologien unterstützen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Andrew McCormack habe viel Erfahrung im Bereich Strategie und neue Technologien, inklusive Blockchain und Zahlungsabwicklung und verfüge über Kenntnisse im Software-Design und -Entwicklung. Morten Bech war vor seiner Arbeit beim CPMI der BIZ bei der Federal Reserve Bank of New York und bei der dänischen Notenbank tätig, wie es weiter heisst.

