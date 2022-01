Bei Lombard Odier wird Stephane Herrmann CEO in Luxemburg

Fischel-Bock trat Ende 2021 in den Ruhestand, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Herrmann sei bereits 2019 als Chief Operating Officer und stellvertretender Generaldirektor zu Lombard Odier (Europe) gekommen - der in Luxemburg ansässigen Einheit, in der die Aktivitäten in sechs europäischen Ländern (Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Spanien und Grossbritannien) gebündelt sind.

Zuvor hatte Herrmann den Angaben zufolge verschiedene Führungspositionen bei PwC, IBM, Société Générale und Credit Suisse in Europa und Asien. Bis 2018 war er CEO der Credit Suisse (Luxembourg).

Für eine reibungslose Nachfolge hätten Fischel-Bock und Herrmann in den vergangenen zwei Jahren eng zusammengearbeitet. Fischel-Bock bleibe als nicht-exekutiver Direktor in der Geschäftsleitung von Lombard Odier (Europe).

Zürich (awp)