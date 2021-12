BDO ernennt neuen VR-Präsidenten und neuen Regionaldirektor

Zürich (awp) - In der Unternehmensleitung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO kommt es zu Änderungen. Harry Affolter tritt per Anfang 2022 die Position als Verwaltungsratspräsident an und Peter Baumgartner wird neues Mitglied der Geschäftsleitung.

Harry Affolter übernimmt die Nachfolge von Heinz Vogel, der infolge Amtszeitbeschränkung zudem die Leitung der Regionaldirektion Zentralschweiz abgebe, teilte BDO am Donnerstag mit. Vogel werde sein Fachwissen weiterhin in einem reduzierten Pensum bei BDO einbringen.

Dessen Funktion als Regionalleiter übernimmt Peter Baumgartner, der damit auch Mitglied der Geschäftsleitung wird. Baumgartner ist seit 1999 als Leiter Unternehmensberatung bei BDO tätig

sig/rw