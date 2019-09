Bankenverband erwartet 0,5 Prozent BIP-Plus 2019

BERLIN (Dow Jones)--Die Chefvolkswirte der privaten Banken sehen Deutschland "aktuell in einer wirtschaftlichen Stagnation" und erwarten insgesamt für das gesamte Jahr 2019 ein Plus von 0,5 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). 2020 sollen es dann aber wieder 1,0 Prozent sein, erklärte der Bundesverband deutscher Banken in seiner aktuellen Prognose.

Die internationalen Handelskonflikte und die schwächere Weltkonjunktur hätten die deutsche Wirtschaft stark getroffen. Während sich die deutsche Industrie sogar in einer Rezession befinde, sei die Binnenkonjunktur noch intakt. Es sei nicht zu erwarten, dass die deutsche Konjunktur in eine scharfe Rezession abrutsche, in der auch die Arbeitslosigkeit deutlich steigen würde. "Die Verlangsamung der Weltwirtschaft sollte nächstes Jahr ein Ende finden", sagte Christian Ossig, der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes. "Das wird auch der deutschen Wirtschaft wieder Halt geben."

Eine rasche Erholung sei im kommenden Jahr aber ebenfalls unwahrscheinlich. Das für das kommende Jahr prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1 Prozent sei fast zur Hälfte einem Kalendereffekt geschuldet. Zusätzlich zum Schaltjahr lägen die Feiertage im kommenden Jahr arbeitgeberfreundlicher als in 2019. An der "insgesamt zähen konjunkturellen Entwicklung" werde sich daher auch 2020 kaum etwas ändern.