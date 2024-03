Bank Reyl ernennt neuen CEO

Genf/Zürich (awp) - Die Genfer Bankengruppe Reyl Intesa Sanpaolo bekommt einen neuen Chef. Am 1. Juli übernimmt Pasha Bakhtiar die operative Leitung. Er folgt damit auf François Reyl, der in den Verwaltungsrat wechselt, wie das Unternehmen am Freitagnachmittag mitteilte.

Reyl übernahm im Jahr 2008 die Rolle als CEO. Unter seine Führung habe die Bank die internationale Präsenz ausgebaut und die geschäftliche Entwicklung diversifiziert, heisst es weiter. Im Verwaltungsrat wird er künftige den Vorsitz des Strategieausschusses übernehmen.

Bakhtiar ist seit 2018 Partner der Bank und seit auch 2023 Mitglied der Geschäftsleitung. Bevor er zum Partner wurde, baut er die Tochtergesellschaft der Bank in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, die er von 2014 bis 2018 auch leitete.

Zudem habe der bei der Gründung der digitalen Privatbank Alpian eine entscheidende Rolle gespielt. Dessen Verwaltungsrat präsidiert er aktuell auch. Insgesamt bringe er 25 Jahre Erfahrung im Wealth Management, Asset Management und digitalen Bankstrategien mit.

