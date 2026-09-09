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ETF Sparplan
09.09.2026 12:24:40

Axpo und Energieuri nehmen Grossbatterieanlagen in Betrieb

Baden (awp) - Die Energieversorger Axpo und Energieuri haben in Gurtnellen ihre Grossbatteriespeicheranlagen ans Netz genommen. Der 50-Megawatt-Speicher von Axpo soll national und der 8,4 Megawatt-Speicher von Energieuri für den Innerschweizer Kanton genutzt werden.

Die beiden Analgen stehen im Gebiet Plattischachen in Gurtnellen in unmittelbarer Nähe zueinander. In der Urner Gemeinde ist damit laut einer Mitteilung vom Mittwoch die aktuell grösste Batteriespeicheranlage der Schweiz entstanden.

Grossbatteriespeicher seien ein wichtiges Element für die Integration erneuerbarer Energien und ermöglichen es, kurzfristig überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen. Dadurch erhöhe sich die Flexibilität und Netzstabilität des Energiesystems. Die Anlage ergänzt den Angaben zufolge das bereits bestehende Unterwerk von Axpo sowie das energieUri-Kraftwerk Arniberg.

sta/to

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