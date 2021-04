Axpo plant in Glattfelden Produktionsanlage für "grünen Wasserstoff"

Baden (awp) - Der Energiekonzern Axpo will künftig "grünen Wasserstoff" aus Wasserkraft-Energie herstellen. Er plant nun eine Produktionsanlage beim Rhein-Wasserkraftwerk Eglisau-Glattfelden. Es handle sich um die erste von mehreren Anlagen, die Axpo in den kommenden Jahren schweizweit in Betrieb nehmen werde, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die 2,5 Megawatt-Wasserstoffproduktionsanlage soll ihren Betrieb im Herbst 2022 aufnehmen und jährlich rund 350 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Damit könnten über 1,5 Millionen Liter Diesel für den Strassenverkehr eingespart werden. Steige die Nachfrage nach "grünem Wasserstoff", so könne die Anlage auf 5 Megawatt erweitert werden. Die Vorbereitungen zum ordentlichen Bewilligungsverfahren würden in diesen Tagen anlaufen, so Axpo.

Für den Vertrieb des Wasserstoffs will Axpo mit der Hydrospider AG zusammenarbeiten, welche den Wasserstoff direkt von der Produktionsanlage an die Tankstellen liefern soll. Heute sind schweizweit laut den Angaben mehr als 50 Lastwagen mit Brennstoffzellen unterwegs. Bis 2026 sollen es über 1600 sein. Auch das Netz von Wasserstofftankstellen soll deutlich zunehmen - von aktuell sechs auf rund 50 in zwei Jahren.

Es handelt sich nicht um den ersten Anlauf für eine Wasserstoff-Anlage beim Kraftwerk Eglisau-Glattfelden. Ein solches Projekt war bereits 2015 bei der Axpo in Planung. Das Projekt wurde damals allerdings nicht weiterverfolgt, weil die Nachfrage nach Wasserstoff für Fahrzeuge als zu gering eingeschätzt wurden. Seither habe der Kampf gegen den Klimawandel aber deutlich an Bedeutung gewonnen, schreibt Axpo.

Der Konzern hatte vergangenes Jahr angekündigt, ein Schwergewicht auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zu legen. So hat er für das Geschäftsfeld Wasserstoff eine eigene Abteilung aufgebaut.

tp/kw