Axpo erneuert Biogasanlage in Samstagern

Zürich (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat eine Vergärungsanlage in der Gemeinde Richterswil im Kanton Zürich modernisiert. Rund 2,5 Millionen Franken wurden dabei investiert.

Das Werk verarbeite Biomasse künftig effizienter und mit noch geringeren Emissionen zu erneuerbarer Energie, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gemacht wurden demnach Erneuerungen im Bereich der Entschwefelungsanlage. Zudem wurden ein neuer Presswassertank mit Gasspeicher sowie eine so genannte Nachrottehalle, um Geruchsemissionen der Anlage weiter zu reduzieren, in Betrieb genommen.

In der Vergärungsanlage in Samstagern sammelt Axpo Grüngutabfälle und weitere Biomasse aus der Region Zimmerberg. Die Anlage speist den Angaben zufolge im Jahr rund 1,35 Millionen Kilowattstunden Strom ins Netz, was dem Stromverbrauch von rund 300 durchschnittlichen Vierpersonenhaushalten entspricht. Als Nebenprodukt entstehe zudem Naturdünger, der in der regionalen Landwirtschaft verwendet werden kann.

Schweizweit betreibt Axpo 15 Vergärungsanlagen und verwertet rund 280'000 Tonnen Biomasse pro Jahr.

