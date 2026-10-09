Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’770 1.0%  SPI 19’526 1.0%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’117 1.3%  Euro 0.9320 0.0%  EStoxx50 6’192 1.1%  Gold 4’184 1.2%  Bitcoin 68’615 1.0%  Dollar 0.8307 -0.1%  Öl 102.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform
So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar
MTU Aero Engines-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets
RBC Capital Markets gibt Rheinmetall-Aktie Outperform
Suche...
ETF Sparplan
09.10.2026 10:33:36

Axpo baut Solaranlage auf Acker in Suhr

Suhr AG (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat im aargauischen Suhr mit dem Bau einer Solaranlage auf Ackerland begonnen. Die Anlage soll zeigen, wie sich landwirtschaftliche Nutzung und Stromproduktion auf derselben Fläche miteinander vereinbaren lassen.

Die geplante Anlage verfügt über eine Leistung von 600 Kilowattpeak (kWp), wie Axpo am Freitag mitteilte. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Kanton Aargau und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) umgesetzt. Es ist die zweite von drei geplanten Forschungsanlagen im Rahmen des kantonalen Programms "AgriSolar Forschung".

Die Versuchsfläche umfasst insgesamt 2,79 Hektaren, wovon rund 1,2 Hektaren mit Solarmodulen ausgestattet werden. Diese werden in etwa drei Metern Höhe installiert und lassen sich je nach Jahreszeit ausrichten. Die Fläche darunter wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt.

Das FiBL untersucht, wie sich die Solarmodule auf die Ernteerträge, den Wasserhaushalt und die Artenvielfalt auswirken. Dazu werden die Ergebnisse mit einer benachbarten Ackerfläche ohne Solarmodule verglichen.

Den produzierten Solarstrom bezieht vollständig der Milchverarbeiter Emmi, der ihn direkt an seinem Standort in Suhr verbraucht. Axpo übernimmt den Bau und Betrieb der Anlage, während der bisherige Landwirt die Fläche weiterhin bewirtschaftet.

Bereits zuvor wurde am FiBL-Standort in Frick eine erste Forschungsanlage über einer Obstplantage errichtet.

yz/to

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag stärker
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet
Samsung steigert operativen Gewinn deutlich: Anleger schicken die Aktie dennoch abwärts
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/41. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.