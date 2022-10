Axa stattet Liegenschaften mit Solarpanels aus

Winterthur (awp) - Der Versicherer Axa rüstet sein Immobilienportfolio auf. In den kommenden vier Jahren will das Unternehmen einen Teil seiner Liegenschaften mit Solarpanels ausstatten.

Insgesamt umfasst das Immobilienportfolio des Versicherers 750 Liegenschaften. Gemäss Mitteilung vom Donnerstag will das Unternehmen über 200 davon mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Der Ausbau sei eine Massnahme der Nachhaltigkeitsstrategie von Axa.

In den letzten Wochen hat der Versicherer an seinem Hauptsitz in Winterthur insgesamt 382 Solarpanels installiert. Das Unternehmen deckt damit laut eigenen Angaben 15 Prozent des Energiebedarfs der Liegenschaft ab.

bol/k