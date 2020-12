Anlagestiftung 1291 will Kapital erhöhen

Zürich (awp) - Die im August 2018 gegründete "1291 Die Anlagestiftung" will weiter expandieren und daher im Januar ihr Kapital um rund 115 Millionen Franken erhöhen. Die Transaktion wird vom 4. bis zum 29. Januar 2021 durchgeführt werden.

Mit den zusätzlichen Mitteln soll laut einer Mitteilung vom Mittwoch das strategische Wachstum in qualitativ hochstehende Immobilien weitergeführt werden. Verschiedene Objekte seien bereits in der Pipeline. An der Kapitalerhöhung könnten bestehende und neue Investoren, die in steuerbefreite Anlagestiftungen investieren dürfen, teilnehmen.

Zudem hat der Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG, die mit der Verwaltung von 1291 betraut ist, Katrin Mark als Nachhaltigkeitsbeirat gewählt. Damit sollen die Fachkompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit erweitert werden, wie 1291 weiter mitteilte. Die Wirtschaftsingenieurin ist den Angaben zufolge Geschäftsleitungsmitglied und Bereichsleiterin Immobilienmanagement von intep, einem Beratungs- und Forschungsunternehmen für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, USA und China.

Nova Property Fund Management ist eine Fondsleitungsgesellschaft, die über eigenverwaltete Fonds verfügt und in der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig ist. Sie deckt mit aktuell fünf Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Immobilien ab. Zu diesen Portfolios gehören neben der Anlagestiftung 1291 die Novavest Real Estate AG, die SenioResidenz AG, Swiss Central City Real Estate Fund und Central Real Estate Holding AG.

pre/uh