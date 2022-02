Alpiq verursachte 2021 leicht mehr CO2-Emissionen

Olten (awp) - Der Stromkonzern Alpiq hat 2021 leicht mehr CO2-Emissionen emittiert. Hauptverantwortlich für den Treibhausgas-Fussabdruck des Konzerns waren auch vergangenes Jahr Gas-Kombikraftwerke.

Dies geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht hervor, den das Unternehmen am Donnerstag veröffentlicht hat. Insgesamt produzierte der Stromkonzern 1,43 Millionen Tonnen CO2, rund vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Dies liegt einerseits daran, dass Alpiq für den Bericht zusätzliche CO2-Quellen berücksichtigt. Neu fliessen Emissionen der Fahrzeugflotte sowie der Energiebezug von Kraftwerken und Anlagen, an denen das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält, in die Rechnung mit ein.

Andererseits sind die Treibhausgasemissionen der Gas-Kombikraftwerke aufgrund leicht höherer Produktion gestiegen. Mit 1,4 Millionen Tonnen machen sie den mit Abstand grössten Teil der CO2-Emissionen von Alpiq aus.

Ausbau von erneuerbaren Energien

Gleichzeitig sind die thermischen Kraftwerke nur für ein Viertel der Stromproduktion des Konzerns verantwortlich. Jeweils rund ein Drittel fällt auf Wasserkraft und Kernenergie. Kleinwasserkraft, Wind und Fotovoltaik machen nur eine Minderheit der Stromproduktion von Alpiq aus.

Der Mix dürfte sich verstärkt Richtung erneuerbare Energien verschieben. Mitte 2022 will Alpiq das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance in Betrieb nehmen, Ende des Jahres wird der Vollbetrieb im Windpark Tormoseröd in Schweden erwartet. Zudem plant der Stromkonzern einen neuen Stausee in Zermatt und eine Fotovoltaikanlage im Simplongebiet.

Personell verzeichnete der Stromkonzern 2021 wenig Veränderungen. Ende des Jahres beschäftigte das Unternehmen 1266 Angestellte (auf Vollzeitstellen umgerechnet). Der Personalbestand hat sich damit innert Jahresfrist nur geringfügig erhöht.

Auf Konzernebene liegt die Frauenquote mit 25,5 Prozent minim höher als im Vorjahr. Im Topmanagement ist sie mit 6,4 Prozent ebenfalls höher als 2020, aber weiterhin tiefer als in vielen anderen Schweizer Konzernen.

bol/kw