AKW Beznau 2 nach Schnellabschaltung wieder in Betrieb

Bern (awp/sda) - Der Block 2 des Atomkraftwerks Beznau ist nach der automatischen Abschaltung am Freitag wieder am Netz. Das Werk nahm den Betrieb in der Nacht auf Samstag wieder auf, wie die Betreiberin Axpo mitteilte.

Im Laufe des Morgens habe das Werk wieder seine volle Leistung erreicht, hiess es in einer Mitteilung. Der Reaktor des AKW Beznau 2 war am Freitag um 9.06 Uhr automatisch abgeschaltet worden.

Die Schnellabschaltung erfolgte wegen einer Störung im Turbinenbereich, wie das eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) am Freitagabend mitgeteilt hatte. Es habe keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden und die Anlage sei stabil gewesen.

Wie in solchen Fällen üblich, wird das Ensi das meldepflichtige Vorkommnis analysieren. Das AKW Beznau war am 22. August nach Instandhaltungsarbeiten und dem Wechsel von Brennelementen wieder hochgefahren worden.